Chiara Ferragni sbotta su Instagram, la verità sul cerotto: fan in imbarazzo

Chiara Ferragni risolve il “giallo del cerotto”. Spoiler: buone notizie. Tutto è iniziato qualche settimana fa: l’imprenditrice digitale postava le consuete foto di look mattutini, pomeridiani e serali intervallati da pubblicità di altro genere, ma ad attirare la curiosità dei mai sazi follower era stato un dettaglio non di stile. Per la precisione, un cerotto bianco rettangolare sul braccio sinistro.

Nei commenti le chiesero cosa fosse, ma Ferragni non ha risposto alimentando involontariamente le speculazioni più strampalate: dal cerotto per smettere di fumare (mai vista con una sigaretta) a quello anticoncezionale. Ieri sera, in una diretta Instagram dall’albergo di St. Moritz, la moglie di Fedez ha rotto il silenzio: “Tutti parlano di questo cavolo di cerotto che ho sul braccio da circa due settimane, ho avuto il risultato e quindi ve ne posso parlare, prima preferivo aspettare”.

L'incipit, l'aria e il tono di voce hanno fatto capire quanto Chiara Ferragni, prossima conduttrice del Festival di Sanremo, questa volta fosse abbastanza contrariata da dover cedere al pubblico un altro pezzetto della sua privacy. Ma si sa, noblesse oblige. E così ha svelato il mistero: “Una volta ogni sei mesi faccio la visita dei nei perché purtroppo ho familiarità con i melanomi, quindi li controllo molto spesso – ha confessato Ferragni -. C’era un neo sul braccio leggermente cambiato di colore e per precauzione è stato meglio toglierlo. Adesso è arrivato il risultato dell’istologico e per fortuna è tutto ok. Era un neo cambiato, da togliere perché nel tempo poteva trasformarsi in un melanoma che è uno dei tumori peggiori e più pericolosi perché spesso non ce ne si accorge finché è troppo tardi”. E ha chiuso con un invito alla prevenzione: “Per me tutto bene, ma vi dico: controllatevi i nei, possono dare origine ai tumori peggiori”.

Un anno fa, la sorella minore di Chiara, Valentina Ferragni, 28 anni, scoprì di avere in fronte non una cisti bensì un carcinoma basocellulare, il più diffuso dei tumori della pelle e mostrò su Instagram l’esito della biopsia.