Chiara Ferragni e la prima foto di Sanremo 2023: che faccia fa Morandi

Festival di Sanremo, è arrivata la foto: Chiara Ferragni insieme a Amadeus e Gianni Morandi. La madre di tutte le influencer sarà co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della 73esima edizione della kermesse canora che vedrà 22 big in gara (fra cui Giorgia, Anna Oxa e Mengoni) più sei giovani. Ferragni ha pubblicato il primo scatto su Instagram con una dedica molto affettuosa: “Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia. È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità! Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando”.

A catturare l’attenzione dei follower però non è stato tanto il vestito nero dalla scollatura vertiginosa della moglie di Fedez (non sarà sul palco dell’Ariston) quanto i grandi sorrisi dei tre compagni di viaggio. Un atteggiamento “scomposto”, atipico per la classica foto opportunity. Se Chiara Ferragni e Amadeus ridono a crepapelle e occhi chiusi, Gianni Morandi è di profilo con le labbra stirate fino alle orecchie dalla gioia. In una parola: estasiato dall’imprenditrice digitale originaria di Cremona. Il feeling è stato immediato e prova ne è il commento lasciato dall’artista sotto la foto: “Chiara che bella sorpresa conoscerti meglio! Sei una donna incredibile!”. Ferragni ha ricambiato con tre cuori rossi.

