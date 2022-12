Ecco il nuovo attico di Chiara Ferragni e Fedez: scala a chiocciola e finestre enormi

10 dicembre 2022 a

Prende forma la nuova casa a Milano di Chiara Ferragni e Fedez. I lavori stanno andando avanti e l'influencer ha condiviso con i suoi follower degli scatti nelle ultime ore per tenerli aggiornati sui profili social.

Si tratta di un attico e di una casa grandissima, all'ultimo piano delle nuove Residenze Libeskind 2, con vista sullo Skyline milanese. L'appartamento è diviso su più piani, collegati da una scala a chiocciola. Dalle foto si possono notare anche delle enormi finestre.

Per Chiara e Federico il cambio di casa è stato necessario solo per questioni di spazio, ma non cambieranno zona. La nuova abitazione occupa una delle penthouse del complesso residenziale di lusso circondato da giardini, palestra e piscina, che sta prendendo vita di fronte alle Tre Torri. Gli architetti che seguono il progetto sono Filippo Fiora e Federico Sigali dello studio 131design, gli stessi che hanno firmato l'appartamento di Veronica Ferraro. Il trasloco di Chiara Ferragni e Fedez, ovviamente con figli al seguito, è previsto per il 2023.