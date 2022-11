Belve, Rocco Siffredi annuncia l'addio ai film hard. Poi scoppia a piangere

14 novembre 2022 a

a

a

Rocco Siffredi sconvolge il mondo del cinema a luci rosse con un annuncio dato durante l’intervista con Francesca Fagnani, conduttrice del programma tv Belve. Come riferito da Dagospia Siffredi ha dato l’addio al mondo dell’hard, sciogliendosi poi in lacrime nel parlare della sua dipendenza dal sesso. Il più famoso attore italiano del settore ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Francesco Totti, alle prese con il processo per la separazione da Ilary Blasi: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dall'attività sessuale…”.

"A cosa sta pensando" Arisa e le foto con Siffredi: l'ultima pericolosa indiscrezione sulla cantante

La star italiana giusto qualche giorno fa aveva portato a casa la bellezza di dieci nominations agli Oscar del cinema hard per l’edizione del 2023. Il quarantesimo appuntamento andrà in scena la notte del 7 gennaio a Las Vegas e non vedrà Siffredi come unico portabandiera tricolore nella kermesse statunitense: con lui, infatti, ci sarà anche Axel Braun, regista di SpideyPool XXX, parodia dei celebri lavori Marvel.