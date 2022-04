Arisa e le foto con Rocco Siffredi, l'ultima pericolosa indiscrezione sulla cantante

23 aprile 2022 a

“Non succede, ma se succede…”. La strana coppia sconvolge il web: Arisa e Rocco Siffredi insieme su Instagram. La cantante, dopo la vittoria a "Ballando con le Stelle" e una decisa svolta sexy, è ricercatissima e richiestissima. Oltre che con la voce, si sta imponendo anche con la fisicità e l’ironia. Prima del week-end ha pubblicato sul suo account social una serie di fotografie in compagnia del più “pericoloso” degli uomini: Rocco Siffredi. Colui che in un recente passato ha detto che avrebbe voluto girare un film con Arisa ricevendo come risposta un “mai dire mai”.

E gli scatti sono birichini perché il pornodivo è alle spalle della cantante che prima ha un’espressione stupita, poi sorride e infine spalanca la bocca come se urlasse. I due furbacchioni sono riusciti a scatenare il panico tra i follower: “Vai Arisa, è la patria che te lo chiede”, “Non succede ma se succede”, “La collaborazione dell’anno”, “Se succede, io ci sarò”, “Mi***a, se fai il porno con Rocco, hai vinto tutto”, “Sei una grande artista, non porti limiti e ascolta le offerte di Siffredi”. Ci si è messo pure Boss Doms: “Stai attenta con lui dietro”. Sogni erotici a parte, è solo un’immagine divertente o bolle qualcosa in pentola tra i due disinibiti vip?

