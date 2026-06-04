Lo spettacolo dei freestyler del taekwondo incanta Piazza di Spagna. Grand Prix al via al Foro Italico

04 giugno 2026

Calci in rotazione, salti acrobatici e sincronie spettacolari sotto la scalinata di Trinità dei Monti: il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix si è aperto ieri con uno spettacolo che ha incantato romani e turisti a piazza di Spagna, con immagini che stanno facendo il giro del mondo. Il Ciao Team - la nazionale italiana di freestyle - e il World Taekwondo Performance Team hanno trasformato una delle location più iconiche della Capitale in un palcoscenico mozzafiato, regalando emozioni uniche a chi si trovava nella piazza per assistere alla cerimonia di apertura dopo la presentazione ufficiale dell’evento in un’altra location mozzafiato come il Museo dell’Ara Pacis. Oggi le gare entrano nel vivo: il World Para Taekwondo Grand Prix ha dato il via stamattina alle competizioni alla Grand Prix Arena allestita per l’occasione al Foro Italico, dove l'evento è in programma fino al 7 giugno, con ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione. Come ricordato da Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana di Taekwondo, il Grand Prix è la prima prova valida per il ranking olimpico e paralimpico in vista dei Giochi di Los Angeles 2028 e vedrà sul tatami i migliori specialisti mondiali della disciplina. Ma non solo: nella stessa location si svolgeranno anche le gare del torneo giovanile Kim e Liù, con la partecipazione fra l'altro di 7 bambine siriane provenienti da un campo profughi in Giordania, dove praticano l'arte marziale coreana grazie a un progetto del Centro Umanitario di Taekwondo, gestito dalla Taekwondo Humanitarian Foundation con il sostegno della FITA. Nella giornata di oggi spazio anche all’innovazione con le entusiasmanti sfide del Virtual Taekwondo Roma Open 2026, il primo torneo internazionale in cui gli atleti si sfidano attraverso un avatar, indossando i visori per la realtà virtuale.