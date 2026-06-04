Iran, Trump ottimista sui negoziati: “Possibile un accordo nel fine settimana”

04 giugno 2026

Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l’Iran stanno procedendo «molto bene» e ha detto ai giornalisti che un accordo potrebbe essere raggiunto «nel fine settimana». Trump ha anche minimizzato l’idea che gli attacchi statunitensi e iraniani stiano mettendo alla prova il fragile cessate il fuoco. «Li abbiamo colpiti piuttosto duramente», ha detto Trump quando gli è stato chiesto dai giornalisti se il cessate il fuoco fosse ancora in vigore nonostante gli attacchi reciproci delle due parti. «È una parte diversa del mondo. Sapete, direi che in quella parte del mondo un cessate il fuoco significa sparare in modo più moderato», ha aggiunto. Trump ha anche insistito sul fatto che i negoziati in corso per estendere la tregua temporanea e avviare nuovi colloqui sul nucleare con Teheran continuano a progredire, suggerendo che è possibile raggiungere un accordo «nel fine settimana».