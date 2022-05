Non è l'Arena, Malena senza freni su Luigi Di Maio: “Lo voglio sul set di un film hard”

09 maggio 2022 a

“Sarei curiosa di vedere Luigi Di Maio in un film hard, mi piacerebbe vederlo sul set”. Parole e musica di Malena forse al momento l’attrice a luci rosse più famosa d’Italia. Filomena Mastromarino, vero nome della stella dell’hard, è ospite della puntata dell’8 maggio di Non è l’Arena e confessa la sua perversione sul ministro degli Esteri e volto noto del Movimento 5 Stelle, lasciando di stucco il conduttore del talk show di La7, Massimo Giletti: “Di Maio ogni tanto ci guarda, adesso è notte tarda e credo che sia impegnato con problemi un po’ più seri, ma non si sa mai nella vita…”. “Una carriera diversa anche per lui, scherzo, ho usato l’ironia, a me è concesso tutto” sghignazza Malena.

“È vero che Matteo Renzi si era arrabbiato perché lei aveva detto che era meglio Rocco Siffredi?” chiede Giletti all’attrice, che risponde: “Preferisco Rocco, mi ricordo che Renzi era il mio segretario. Non mi hanno concesso di fare il selfie con Renzi, mi hanno allontanata e strattonata”. “Adesso sono gli uomini a cercare il gossip, prima erano le donne” dice ancora Malena sulle rivelazioni dei legami tra sesso e potere, poi continua: “Sono gli uomini che cercano il gossip con me per diventare famosi. Quindi comanda sempre la donna. I maschi usano sempre l’arma sessuale per colpire la donna, i termini sono sempre quelli. Bisogna essere ironici e saper scherzare. Sono termini pesanti. Ho sempre pensato che il sesso è potere, indipendentemente dal mio lavoro. Il sesso e il fascino, con l’immaginazione sessuale, ha sempre un po’ capitalizzato le menti maschili, anche quando facevo l’agente immobiliare e andavo in un ufficio pubblico essere una bella donna mi aiutava a saltare la fila. Non nel vendere le case - chiude ridendo ancora Malena -, lì il problema è che decidevano le mogli. Il sesso aiuta ad avere influenza sugli uomini”.

