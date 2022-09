Agorà, incredibile Luigi Di Maio: in quella trattoria fanno così con tutti. L'acrobazia del ministro volante

16 settembre 2022 a

Come insegna la saggezza popolare spesso la pezza usata per rammendare uno strappo è peggiore del buco stesso. È il caso di Luigi Di Maio, impegnato nella missione impossibile di minimizzare la figuraccia delle immagini girate nella trattoria "da Nennella" di Napoli, dove i camerieri lo hanno sollevato da terrea e portato in tronfio sulle note della colonna sonora di Dirty Dancing. Le immagini del nostro ministro degli Esteri che volava come Jennifer Grey sulle braccia di Patrick Swayze hanno fatto il giro del mondo.

Più clamorosa della scena in sé c'è solo la frase pronunciata da Di Maio nell'intervista di venerdì 16 settembre ad Agorà, il programma di Rai 3 condotto da Monica Giandotti. Nel corso della conversazione l'ex M5s, ora leader di Impegno civico, ha affrontato i temi dell’attualità, a partire dalle notizie terribili dell'alluvione nelle Marche che ha provocato almeno sette morti: "È una vicenda orribile, la mente ci riporta ai cambiamenti climatici, ma ne parleremo. Ora esprimo vicinanza umana all’intera comunità, ai sindaci, al governatore. Saranno ore molto delicate. Sono comunità che non vanno lasciate sole", ha detto Di Maio.

Sul caro bollette, l'esponente del governo di Mario Draghi ha spiegato che nel Consiglio dei ministri di oggi "vareremo un nuovo decreto aiuti per le bollette. Ammonta a circa 14 miliardi di euro, adesso vedremo, miliardo più miliardo meno". Non basta, perché siamo un governo in carica per gli affari correnti, cercheremo di mettere a posto le bollette di agosto e un po' di settembre", aggiunge il leader di Impegno civico.

Di Maio ha poi affrontato i temi della guerra in Ucraina, delle responsabilità di Vladimir Putin e dei dissensi con Giuseppe Conte, ma quando arriva il momento dei saluti spunta la frase a sorpresa. Giandotti gli chiede come commenta la polemica per il "volo al ristorante" in stile Dirty Dancing e Di Maio risponde "In quella trattoria fanno così con tutti i clienti". Insomma, per il ministro chiunque entri nel ristorante viene preso e fatto volare. "Anche se ci vado io?" chiede allora la conduttrice. E lui annuisce.