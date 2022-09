Luigi Di Maio sbugiardato in prima pagina: "Vuole farsi le domande da solo"

15 settembre 2022 a

Non solo le surreali "coreografie" in stile Dirty Dancing viste in un ristorante dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Luigi Di Maio nella "sua " Campania ne ha combinata un'altra che è finita sulla prima pagina di un giornale locale, Cronache di Caserta, che nell'edizione di mercoledì 14 settembre titola: "Dii Maio: le domande me le faccio io". Cosa è successo? Il leader di Impegno Civico impegnato nella campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre, riporta il quotidiano che ha pubblicato anche le chat intercorse con l'ufficio stampa del politico, avrebbe "chiesto di essere intervistato" e poi ha provato a "decidere su cosa dovesse vertere l’intervista, cassando senza alcuna remora le domande sgradite".

Secondo la ricostruzione lo staff di Di Maio e i giornalisti concordano la modalità dell'intervista, domande e risposte via mail. "Mandiamo il file, come accade quasi una volta al giorno con politici di ogni colore, caratura, carattere. Ebbene, il tempo di aprirlo e arriva la risposta dell’ufficio stampa di Di Maio: 'Questa però è altro tipo di intervista rispetto a quella di cui abbiamo parlato. Non c’è programma'".

Secondo il giornale i temi del programma erano contenuti nel file inviato, ad esempio reddito di cittadinanza, caro bollette, crisi energetica, ma l'ufficio stampa non è soddisfatto e invia come esempio l'intervista fatta a un altro quotidiano, facendo capire che non sono gradite domande sulla storia personale dell'attuale ministro degli Esteri o sulla scissione dal Movimento 5 stelle. "Questo non è giornalismo. Questa è una vecchia, cara marchetta" attacca il quotidiano che ricorda come Di Maio sia giornalista pubblicista e queste cose "le dovrebbe sapere".