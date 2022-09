Luigi Di Maio vola come in Dirty Dancing, così lo sfotte Matteo Salvini

15 settembre 2022 a

a

a

Ne avevamo viste davvero di tutti i colori ma un ministro degli Esteri che fa il volo dell'angelo sorretto dai camerieri di un ristorante ci mancava. Eppure è esattamente quello che è successo qualche giorno fa a Luigi Di Maio all'interno della Trattoria da Nennella a Napoli. Il ministro è stato sollevato dai goliardici camerieri della trattoria e ha iniziato a ruotare con allegria come se fosse il protagonista di "Dirty Dancing", il film cult degli anni Ottanta con Patrick Swayze e Jennifer Grey. In breve il video è diventato virale sul web e sono scattati parodie e sfottò anche sui social.

Ecco come il ministro degli Esteri lavora per fermare la guerra… pic.twitter.com/yAvnTsSdRF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 14, 2022

Lo sfottò più divertente e velenoso è quello postato da Matteo Salvini su Twitter che recita testualmente: "Ecco come il ministro degli Esteri lavora per fermare la guerra...". Sul video poi lo slogan definitivo con l'immagine dell'Ape Maia accompagnata dalle parole: "Vola vola vola l'ape Maio. Vola a casa!". E non abbiamo dubbi che è esattamente quello che accadrà il prossimo 25 settembre.