Stasera Italia, Luigi Di Maio la spara grossa su Giorgia Meloni: "Sua vittoria non è scontata"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato da Barbara Palombelli nella trasmissione Stasera Italia su Rete4, attacca Giorgia Meloni e il centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il leader di Impegno Civico ha dei dubbi sulla vittoria della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al punto che, calcoli alla mano dagli ultimi sondaggi, si attacca al 40 per cento degli astenuti che potrebbero ribaltare l'esito del risultato elettorale. Una speranza, più che una certezza.

"Io non credo che il risultato sia già deciso. C'è un 40 per cento che dice di non voler andare a votare, quindi si decide tutto settimana prossima. Se quelle persone decidono di andare a votare, non c'è nessun risultato scontato su Giorgia Meloni premier". Poi il Ministro mette in mezzo l'Europa, ritirando fuori la polemica secondo la quale ci sarebbero dei timori sulla premiership di Meloni, e sferra contemporaneamente il suo attacco al centrodestra. "E se in Europa sono preoccupati per Giorgia Meloni è perché lei faceva parte di quel governo che ci stava portando al fallimento nel 2011. Berlusconi si dovette dimettere per non rischiare il fallimento dell'Italia. Non avevamo neanche più i soldi per pagare gli stipendi pubblici nel 2011. Quindi se li ricordano bene il trio sfascia conti Berlusconi Salvini Meloni che ci stava portando al fallimento" conclude Di Maio nel suo ragionamento.