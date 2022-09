Dritto e rovescio, Giorgia Meloni sotterra Luigi Di Maio: "Nessuno può mettere Giggino in un angolo"

16 settembre 2022 a

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete4, commenta il "volo alla Dirty Dancing" del ministro degli Esteri Luigi di Maio in occasione di un comizio elettorale a Napoli. Davanti alle immagini che le vengono riproposte, Meloni accenna un piccolo sorriso mentre guarda sbigottita. Del Debbio prova a smorzare la risposta di Meloni con una battuta, affermando di aver ricevuto lo stesso trattamento in occasione di una visita a Napoli. "Era prima della dieta" chiosa Del Debbio strappando una risata alla leader di Fratelli d'Italia.

Dopo l'ilarità provocata dalla battuta di Del Debbio, Giorgia Meloni risponde a tono: "Immagino che quando glielo hanno fatto lei non era ministro degli Esteri". E Del Debbio ribatte: "No, io non l'ho mai fatto il ministro". Meloni torna seria e commenta con una citazione cinematografica: "Probabilmente il messaggio che voleva mandarci il ministro Di Maio è che nessuno può mettere Giggino in un angolo, per chi ricorda una delle frasi più famose di Dirty Dancing. Io non ho nulla da dire, ognuno fa quello che vuole" spiega Meloni che poi sferra il suo attacco serafico smentendo così le accuse della sinistra sulla classe dirigente del suo partito. "La cosa che mi fa sorridere è quando dicono che Fratelli d'Italia non ha una classe dirigente adeguata per governare questa nazione. No, Di Maio non ce l'ho. Non ho neanche la Azzolina e neanche Toninelli" conclude la leader tra gli applausi del pubblico in studio.