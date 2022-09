Carlo vuole abdicare? "Pover'uomo", il siparietto tra Del Debbio e Caprarica sul nuovo re

Luca De Lellis 09 settembre 2022 a

a

a

È la notizia che da ieri ha monopolizzato l’informazione e che ha sconvolto milioni di persone. La morte della Regina Elisabetta, all’età di 96 anni, ha messo la parola fine su un regno durato 70 anni e 214 giorni, il più longevo della storia britannica. In un clima per certi versi surreale e drammatico dovuto al lutto nazionale, l’erede al trono Carlo verrà proclamato Re nella giornata di sabato 10 settembre. Un momento atteso per tutta una vita e raggiunto solamente a 73 anni.

"L'8 settembre..." battuta agghiacciante di Letta sulla regina, imbarazzo da Formigli

Proprio per questo il giornalista Antonio Caprarica si è sentito di escludere la possibilità paventata dal conduttore di Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio durante la trasmissione di giovedì 8 settembre. “Carlo III abdicherà appena salito al trono?” chiede il presentatore. Emblematica è la risposta dell’ospite: “Abbiate pazienza, ha aspettato 73 anni questo pover'uomo per fare il lavoro per cui si è preparato da tutta la vita”. La battuta provoca le risate del pubblico e degli altri ospiti in studio, con Del Debbio che chiude: “Almeno un decennio se lo fa”. Intanto c’è grande attesa per il primo discorso del nuovo Re d’Inghilterra, che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi.