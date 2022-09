Regno Unito in lutto, la Regina Elisabetta è morta. Il nuovo re è Carlo III: "Enorme tristezza"

08 settembre 2022 a

Il Regno Unito è in lutto per la scomparsa all'età di 96 anni della regina Elisabetta II, la sovrana più longeva al mondo, rimasta per 70 anni sul trono britannico. L'annuncio è stato dato da Bukingham Palace con poche righe. "La Regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani", ha riferito il palazzo. Il figlio Carlo è diventato il nuovo re britannico con il nome di Carlo III. "La morte della mia amata madre, sua maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia", "piangiamo profondamente la scomparsa di una cara sovrana e di una madre molto amata", sono state le parole toccanti di Carlo.

La premier britannica Liz Truss, vestita in nero in segno di lutto, ha parlato alla nazione da Downing Street. Elisabetta è stata una "roccia su cui è stato costruito il Paese", ha detto Truss, che è stata nominata premier dalla sovrana solo due giorni fa, il 6 settembre, nel castello di Balmoral e non a Buckingham Palace o al Castello di Windsor, come da tradizione, proprio per i problemi di salute della regina. "E' un enorme shock per la nazione e per il mondo", ha aggiunto la leader invitando poi il Paese a unirsi per sostenere Carlo. "Dio salvi il re", ha concluso Truss.

Intorno alle 13 è arrivata la prima notizia da Buckingham Palace che ha allarmato il Paese sullo stato di salute della sovrana. "La regina Elisabetta è sotto controllo medico perché i medici sono preoccupati per la sua salute", ha annunciato il palazzo in una nota. I figli della regina, Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, si sono subito messi in viaggio per recarsi al castello di Balmoral, in Scozia, dove si trovava la sovrana. Con loro anche William e il fratello Harry, che ha però viaggiato separatamente rispetto agli altri membri della famiglia reale. Kate Middleton, moglie di William, è rimasta invece a Windsor con i tre figli. Anche la duchessa di Sussex Meghan Markle non ha accompagnato Harry in Scozia, contrariamente a quanto era stato annunciato in precedenza.

I leader mondiali hanno espresso parole di cordoglio per la scomparsa della sovrana. "La sua eredità resterà nella storia britannica e mondiale", ha detto il presidente Usa Joe Biden. "Un'amica della Francia, dal cuore gentile che ha lasciato un'impronta duratura sul suo paese e sul secolo", ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron in un tweet. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha ricordata come "un'esempio di dedizione per milioni di donne e uomini". "È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo", ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi.