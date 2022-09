Regina Elisabetta, alla tv argentina stappano lo champagne: il video assurdo

09 settembre 2022 a

Mentre il mondo piange la morte della Regina Elisabetta II, scomparsa all'età di 96 anni dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni, c'è chi festeggia, insulta ala "vecchia di m... figlia di p..." e stappa lo champagne. La scena incredibile è andata in onda in una trasmissione televisiva argentina, Cuneo del mediodia, dove il conduttore Santiago Cuneo ha iniziato il programma giovedì 8 settembre come fosse un party di Capodanno.

