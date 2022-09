Piazzapulita, battuta agghiacciante di Letta sulla Regina Elisabetta: "L'8 settembre..." Imbarazzo da Formigli

08 settembre 2022 a

a

a

Prima di iniziare a sparare a zero contro Giorgia Meloni e il centrodestra, il segretario el Pd Enrico Letta si abbandona all'amarcord di giornata intervenendo, giovedì 8 settembre, a Piazzapulita, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli. L'aneddoto riguarda la Regina Elisabetta, scomparsa oggi all'età di 96 anni nel castello di Balmoral, in Scozia. "Ho conosciuto la Regina qualche anno fa, nel 2000. La accompagnai nella visita a Milano", racconta a Formigli.

Crisi e speculatori, ecco cosa sta per accadere. Tremonti sgancia la bomba

L'allora ministro spiega che "parlammo un po', e non mi sembrava particolarmente interessata". Stando al segretario del Pd, la sovrana soleva fare sempre le stesse domande agli interlocutori: "Da dove viene e cosa ha fatto ieri?". "Io ero arrivato dalla Corea del Nord. Mi guardò come se le avessi detto che venivo da Marte. Vidi un lampo nei suoi occhi. Volle sapere tutto della capitale. Aveva una grandissima curiosità", ha detto Letta. "Per tutto il pranzo ha voluto sapere come era Pyongyang".

"Una soluzione per la guerra..." La frase su Draghi scatena Santoro, scintille con Guerzoni

In coda la freddura che forse poteva essere risparmiata. "Sono tutt'altro che monarchico, poi oggi è l'8 settembre..." un giorno che per la monarchia è stato "un disastro totale", afferma Letta esplodendo in una sonora risata, riferendosi alla fuga da Roma del re d'Italia Vittorio Emanuele III di Savoia e del maresciallo d'Italia Pietro Badoglio dopo il proclama di Armistizio del 1943.