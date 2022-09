Regina Elisabetta, i piani per il funerale e il primo discorso di Re Carlo alla nazione

09 settembre 2022 a

Nel primo giorno dopo la morte della regina Elisabetta è prevista un'intensa serie di eventi ufficiali, ma anche non ufficiali o spontanei. Come riportano i media inglesi, il programma prevede sicuramente il rientro a Londra dalla residenza di Balmoral in Scozia del Re Carlo e della regina consorte Camilla. Carlo incontrerà la primo ministro Liz Truss. E' probabile che il Re incontri anche Edward Fitzalan-Howard, attuale duca di Norfolk e responsabile per la pianificazione dei funerali della regina, per approvare il programma per i prossimi giorni. Il governo britannico confermerà poi la durata del lutto nazionale, che dovrebbe essere di circa 12 giorni, a partire da oggi fino al giorno dopo il funerale della regina. Il pubblico ha già iniziato a radunarsi e a lasciare fiori fuori da Buckingham Palace e da altri edifici reali. Il governo britannico annuncerà inoltre che il giorno del funerale sarà un giorno festivo.

Sarà invece il Re a stabilire la durata del lutto reale per i membri della famiglia reale. Il lutto di corte dovrebbe durare un mese. Le Union jack sugli edifici reali saranno tutte a mezz'asta, mentre le campane suoneranno all'Abbazia di Westminster, alla Cattedrale di St Paul e al Castello di Windsor. Le chiese sono poi invitate a suonare le campane in tutta l'Inghilterra a mezzogiorno. 96 colpi di cannone - un colpo per ogni anno di vita della regina - verrà sparato ad Hyde Park e in altre stazioni. Il Re terrà poi un discorso alla nazione che andrà in onda in televisione in prima serata, ma che dovrebbe essere pre-registrato. Il Re Carlo renderà omaggio alla Regina e ribadirà il suo dovere al servizio come nuovo sovrano. Il primo ministro e gli alti ministri del governo britannico dovrebbero poi partecipare a un servizio pubblico di commemorazione a St Paul, nel centro di Londra.