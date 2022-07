Francesco Totti e Ilary Blasi, la separazione economica ancora non c'è. "Tutto fermo", l'ostacolo alla trattativa

16 luglio 2022 a

Fumata nera e avvocati ancora al lavoro. Dopo l'annuncio con due diversi comunicati della separazione di cui si parlava da mesi, Francesco Totti e Ilary Blasi non avrebbero ancora raggiunto un accordo sulla separazione. Il patrimonio è ingente, parliamo di 100milioni di euro tra immobili e società. L'intessa dunque ancora non c'è, e solo un cosa appare sicura secondo quanto riporta il Corriere della sera: la conduttrice e showgirl resterà a vivere nell'enorme villa dell'Eur.

Le trattative sono ferme anche perché Blasi è volata in Tanzania, una vacanza lontano dai riflettori, con i figli Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia. E così è congelata la spartizione dei beni tra cui azioni e i tanti e pregiati immobili, come "la villa di Sabaudia con tanto di tunnel privato sotto le dune". Ma anche la quantificazione di un assegno divorziale, gli alimenti per intenderci, è al momento sospesa.

A giocare la delicata partita non ci sono solo l'ex capitano della Roma e la conduttrice di tanti programmi Mediaset ma anche "il papà di lei, Roberto, e il cognato Ivan, marito della sorella Silvia, sono coinvolti nella gestione delle attività dell’ex numero 10 giallorosso. E hanno voce in capitolo pure sui suoi contratti pubblicitari", si legge sul quotidiano. Partita al momento sospesa, i tempi supplementari scatteranno al ritorno di Ilary dall'Africa.

