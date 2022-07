Ilary Blasi, foto bollente dalla savana dopo la separazione da Francesco Totti

13 luglio 2022 a

Ilary Blasi dopo l'annuncio della separazione dal marito Francesco Totti è volata in Tanzania con i tre figli Christian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia per trascorrere qualche giorno di vacanza lontana da Roma e dai riflettori. Dopo qualche giorno la showgirl ha rotto il silenzio pubblicando delle storie su Instagram in cui mostra il bellissimo lodge nella savana in cui alloggia e qualche foto in cui appare sorridente. Ai fan non è passato inosservato uno scatto in particolare, che mostra Ilary sul bordo di una vasca con vista sul magico panorama africano africane. Blasi è ripresa di spalle, con i capelli raccolti, e indossa solo degli slip neri. Una foto che molti hanno letto come un messaggio di libertà.

L'ex capitano della Roma e la conduttrice e showgirl si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio. Negli ultimi tempi si erano addensate nubi sempre più cupe sulla loro relazione, tanto che entrambi si erano affrettati a smentire le indiscrezioni, chiedendo rispetto per i figli. Poi l'inevitabile, con l'annuncio della separazione arrivato con due comunicati separati.

