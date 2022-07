Giorgia Meloni contro il governo: "Ti pare che voti quando Totti..." Lo show clamoroso e la platea esplode

Giada Oricchio 15 luglio 2022 a

“Le elezioni? Non si può! Totti e Blasi si sono separati”. Giorgia Meloni show dopo la giornata campale del 14 luglio in Senato. Il M5s non ha votato la fiducia al Dl Aiuti, il premier Mario Draghi si è dimesso perché “è venuto meno il patto di fiducia e la maggioranza di unità nazionale non c’è più” e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rifiutato le dimissioni rinviando il presidente del Consiglio alle Camere per parlamentarizzare la crisi.

La situazione è come un lago congelato: cristallizzata in superficie e tumultuosa sotto. Alcuni partiti vogliono il Draghi bis, altri le elezioni. Come Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che in un tweet ha rilanciato: “Con le dimissioni di Draghi, per noi la legislatura finita. Daremo battaglia affinché si restituisca al popolo italiano quello che i cittadini di tutte le altre democrazie hanno : la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare”.

Successivamente in un comizio ha usato l’arma del sarcasmo per ribadire che, a suo dire, sono in atto tentativi di non andare al voto in autunno per impedirle di vincere le elezioni (FdI è in testa ai sondaggi insieme al Pd). Nel video postato su Twitter da @alekosprete e ripreso da @nonleggerlo, si vede Giorgia Meloni arringare la folla: “Quando c’è qualche problema non puoi votare… eh che ti pare che voti quando c’è la pandemia, la guera (alla romana, nda), ti pare che voti quando sale lo spread o ti pare che voti quando se lasciano Totti e Ilary?! Non si può… non si può… bisogna aspettare…”.

