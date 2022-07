Ilary Blasi e le notti brave; salta fuori tutto. Cosa tira fuori Dagospia sull'ex di Totti

15 luglio 2022 a

Si lasciano, non si lasciano e alla fine si sono lasciati. Francesco Totti e Ilary non stanno più insieme e la separazione ha mandato in tilt il mondo del gossip. Non solo sull'annuncio choc che ha gettato in depressione milioni di fan ma anche il viaggio che la conduttrice ha deciso di fare in Tanzania con i figli per allontanarsi dal clamore mediatico esploso dopo i due comunicati (divisi).

E il gossip impazza sull'ex moglie di Totti, i cui messaggi sul cellulare avrebbero scatenato la decisione che fosse ormai giunto il momento di separare le strade tra la conduttrice e il Capitano.

Alla Blasi sono state attribuite diverse relazioni che avrebbero portato alla fine delle nozze col Pupone: si parla infatti dell’attore Luca Marinelli, ma persino di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez.

Ma è sul passato e soprattutto sugli esordi della Blasi che esplode la bomba: “Memorabili le sue serate nelle migliori discoteche della città - racconta Dagospia - in compagnia della collega Alessia Fabiani e le sue ospitate nei più cool locali d’Italia. A Milano ancora si parla della sua focosa, giocosa e struggente relazione amorosa con il modello più bello e dannato in circolazione ai tempi: il biondo Shon, di origini nordiche. e voci, insistenti e a volte invadenti, sul suo approccio virile alla vita e all’altro sesso l’hanno sempre rincorsa”.

