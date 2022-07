Francesco Moser divorzia, il dettaglio sulla separazione: “C'entra lei”. Scoppia il caso Rodriguez

Giada Oricchio 14 luglio 2022 a

Scoppia il mito dei sodalizi d’oro tra sportivi e donne famose. Dopo Shakira e Gerard Piqué, Francesco Totti e Ilary Blasi, è la volta di Francesco Moser, 71 anni, e Carla Merz. È arrivato al capolinea anche il matrimonio tra il fuoriclasse del ciclismo (un Giro d’Italia, un Mondiale, la Roubaix e tanto altro) e Carla, rampolla dell’alta borghesia trentina. Dopo 42 anni da marito e moglie e tre anni di separazione consensuale, in questi inizio di luglio è stato ufficializzato il divorzio. La coppia ha tre figli Francesca, Carlo e Ignazio, noto per il GFVip e per essere fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Secondo i cd. “amici”, proprio la caotica e sovraesposta famiglia Rodriguez sarebbe stato uno dei motivi del disagio di Carla Merz: non avrebbe gradito la perdita della quiete e della privacy nel maso del borgo trentino dove l’azienda di famiglia produce un vino eccellente.

Come Totti&Blasi, Francesco Moser smentì le voci di una crisi sebbene fosse già separato in casa, mentre oggi ha ammesso con i giornalisti che “la cosa è andata così e non c’è più niente da fare”. I rapporti con l’ex moglie sono sereni: “Noi andiamo ancora d’accordo e qualche volta ci vediamo ma non c’erano più le condizioni. Nessun pentimento, è così e basta”. Come riporta il Corriere della Sera, il ciclista ha negato di avere una nuova fiamma: “Niente colpi di testa, niente di niente: escludo assolutamente di potervi stupire con qualche paparazzata”.

