Charlene di Monaco allo scoperto sulla malattia. La frase scatena i tabloid: cosa è successo alla principessa

Fermi tutti, parla Charlene di Monaco. La principessa al centro del gossip internazionale da mesi ha deciso di chiarire le voci e le speculazioni sulla sua malattia in un intervista a Monaco Matin. "Oggi mi sento più serena. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il percorso è stato lungo, difficile e così doloroso", ha detto Charlène Wittstock, moglie di Alberto di Monaco scatenando i quotidiani francesi.

Per i tabloid, infatti, la principessa sarebbe stata colpita da un attacco di crisi epilettica che l'avrebbe messa fuori gioco per un lunghissimo periodo. Per le conseguenze ritenute serie dell'attacco i medici avrebbero consigliato alla principessa di disserrare tutti gli impegni di corte.

L'ex campionessa di nuoto e modella sudafricana sta tornando a farsi vedere nel "bel mondo" monegasco. Recentemente ha partecipato ai Monte Carlo Fashion Awards insieme alla figlia: "Questa uscita di moda madre/figlia per i Monte-Carlo Fashion Awards mi ha entusiasmato e per la prima volta siamo andate sul palco insieme. Non era per niente nervosa, anzi si è divertita. Gabriella, come tutte le bambine della sua età, ama i vestiti da principessa, farsi i capelli e persino provare i miei rossetti. Gabriella ha il suo stile e mi piace incoraggiare questa individualità", ha detto la Wittstock.

