Charlene di Monaco riappare, la foto clamorosa con il principe Alberto e i figli sorprende tutti

Charlene "risorge" a Pasqua. La principessa è a Monte Carlo con il marito Alberto II e i gemelli Jacques e Gabriella. Dunque, nessuna nuova fuga in Corsica e almeno per ora nessun divorzio. A distanza di un anno dal viaggio in Sud Africa con tutte le tribolazioni che ne sono scaturite (infezione otorinolaringoiatrica che ha comportato tre interventi chirurgici e una complicata convalescenza), Charlene Wittstock è ricomparsa nei giardini del Principato per le foto ufficiali delle festività pasquali.

Le immagini sono state rilasciate dall'account del Palazzo dei Principi, sede della famiglia monegasca, per augurare Buona Pasqua ai sudditi della Rocca, poi la stessa principessa li ha ripostati sul suo profilo aggiungendo un significativo cuore rosso.

Negli scatti posati si vede Charlene con i capelli corti, ma non più rasati sulle tempie, color biondo platino. Indossa un primaverile e incantevole abito di velo a fiori firmato Celine. Sulle sue gambe è adagiata Gabriella e di fianco ci sono Alberto (che ha una mano sulla spalla della moglie per sottolineare il legame) e Jacques. Sono tutti perfettamente coordinati nei colori (dal bianco al beige corda) e sono seduti sul prato verde scintillante di un giardino altrettanto rigoglioso. Wittstock sorride, è senza mascherina e il volto appare rilassato, ma è presa troppo da lontano per capire il reale stato di salute.

C'è però un particolare curioso: il volto è piegato di trequarti e come in alcuni dei rari scatti recenti, nasconde sempre la stessa parte del viso. Difficile anche stabilire se sia ancora eccessivamente magra perché è coperta completamente dalla figlia. In una terza "cartolina", la famiglia è presa di spalle mentre ascolta la messa nella cappella privata dei Grimaldi. Intanto c'è un'altra buona notizia per il Principato: oggi Sua Altezza Serenissima Alberto si è negativizzato dopo aver contratto il Covid per la seconda volta dieci giorni fa.

