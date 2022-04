Charlene di Monaco, l'ultima foto con il principe Alberto sorprende tutti

Giada Oricchio 01 maggio 2022 a

Prima del previsto e meglio. Charlene di Monaco prende tutti in contropiede e torna agli impegni ufficiali. La principessa ha presenziato al fianco del marito il principe Alberto II al gran premio di Monte Carlo valido per il campionato di Formula E. Con loro anche i gemelli Jacques e Gabriella (immortalata in un gigantesco sbadiglio). Per l’ex campionessa di nuoto si tratta del primo appuntamento nell’agenda monegasca da quando ha rimesso piede a Montecarlo qualche mese fa. Dopo la cartolina “a distanza” per gli auguri di Pasqua, Wittstock si è mostrata in carne e ossa e sembra star meglio.

Certo il sorriso è di là da venire, l’espressione è malinconica e lo sguardo tende spesso verso il basso quasi in segno di rassegnazione, ma i fatti dicono che è ancora insieme a Sua Altezza Serenissima. Per la prima uscita pubblica, Charlene che ora porta i capelli cortissimi e biondo ash platino, ha sfoggiato una tuta con spacchi laterali e blazer asimmetrico. Il look, firmato Akris, ricorda outfit mostrati nel 2014 e nel 2020.

Ai piedi le Kate 100 di Louboutin: decolté nere dal tacco a spillo in pelle lucida effetto lucertola (795 dollari). Il taglio dritto e largo dell’abito potrebbe servire a nascondere un’eventuale eccessiva magrezza di Sua Altezza Serenissima, ma in realtà sembra in netta ripresa. E il suo volto non è rimasto sfigurato dalla chirurgia estetica come aveva scritto qualche tabloid.

