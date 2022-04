Non stanno più insieme ma Charlene non divorzierà. L'amica di Alberto di Monaco rivela l'accordo segreto

23 aprile 2022 a

È in un vicolo cieco la relazione tra Charlene di Monaco e il principe Alberto II. I due non si amano e forse non si sono mai amati. Ma non ci sarà alcun divorzio. A rivelare la situazione della coppia principesca di Monte Carlo è Vera Dillier, amica del figlio di Ranieri di Monaco. Insomma, la Wittstock, ex campionessa di nuoto sudafricana e il marito non stanno più insieme, dice la donna a Oggi, ma nella forma tutto resterà com'è, senza separazioni e carte bollate.

"Non è un segreto per nessuno. Charlène apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico per dimostrare che tutto va bene. Ma non sono una coppia da tanto tempo". "Un grande amore tra loro non è mai esistito", dice l'amica di Alberto avvalorando l'ipotesi che il matrimonio di Palazzo Grimaldi sia stato in realtà un’operazione di marketing analoga alle nozze tra Ranieri e Grace Kelly.

Ma perché Charlene e Alberto non possono divorziare come, ad esempio, la principessa Diana e Carlo d'Inghilterra in Gran Bretagna? Dietro non ci sono solo motivi di immagine e di etichetta reale, ma soprattutto un accordo prematrimoniale con cui hanno stabilito anche la gestione dei bambini, rivela Dillier. In caso di divorzio "i figli rimarrebbero comunque a lui e questo Charlene lo sapeva fin dall'inizio". Alberto e Charlene hanno due gemelli di 7 anni, Jacques e Gabriella. "A quei livelli non si divorzia, Ci sono solo poche eccezioni" dice l'amica di Alberto citando proprio Carlo e Diana.

