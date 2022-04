Charlene di Monaco, "inclina la testa e nasconde..." Il sospetto sulla principessa nella foto famiglia: cosa non torna

Giada Oricchio 20 aprile 2022 a

Charlene di Monaco, in occasione della Pasqua, è riapparsa in pubblico al fianco del marito Alberto II e dei figli Jacques e Gabriella. Le cartoline ufficiali sono state scattate nella cappella privata e nel giardino di Palazzo dei Principi, in particolare nell’area antistante la piscina voluta da Sua Altezza Serenissima. Il sole brilla alto nelle immagini, la luminosità quasi accecante delle foto fa a pugni con i sorrisi appena accennati dei Grimaldi, addirittura il piccolo Jacques appare imbronciato. Ma gli occhi erano tutti puntati su Wittstock che non si vedeva in pubblico dal 2021 e dal lungo ricovero in una clinica specializzata per le riabilitazioni.

Ebbene, nonostante gli scatti rilasciati dalla corte monegasca, si può dire poco sul reale stato di salute di Charlene: una volta è presa di spalle e un’altra è completamente coperta da Gabriella e comunque sempre presa da lontano. Sorride, è vero, ma la posizione del viso di trequarti nasconde sempre un lato.

La foto non è frontale: la parte destra del volto non si vede mai. Ed è curioso perché non è la prima volta che in pubblico la principessa inclina la testa in quel modo. Nelle foto risalenti a una delle visite di Alberto e dei gemelli in Sud Africa, ad agosto, mostra prevalentemente la porzione sinistra. E quando tornò a Monte Carlo, a inizi novembre, indossava un’ampia mascherina a differenza del resto della famiglia. Forse è semplice vanità e concede il lato migliore o forse porta i segni degli interventi chirurgici cui è stata sottoposta a causa di una brutta infezione otorinolaringoiatrica contratta mentre era nella terra d’origine.

