Giorgia Soleri fa litigare i Maneskin? Bomba di Dagospia sulla fidanzata di Damiano David

C'è maretta tra i Maneskin, campioni da esportazione del rock italiano e reduci dall'ennesima esibizione trionfale all'Eurovision Song Contest, e il suo frontman Damiano David? A lanciare il sasso nello stagno è Dagospia secondo cui alla base dei presunti malumori ci sarebbe Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano, balzata agli onori delle cronache per l'attivismo per il riconoscimento della vulvodinia come patologia ma non solo.

"Pare che la sovraesposizione di Giorgia Soleri fidanzata di Damiano, leader dei Maneskin, non sia molto gradita dagli altri componenti del gruppo" si legge nelle pillole di gossip di Ivan Rota. "La malattia, le foto osé e ora il tour di presentazione del suo libro di poesie 'La Signorina Nessuno'. Ospite di Serena Bortone, pareva già un personaggio navigato…", si legge sul sito di Roberto D'Agostino. C'è il rischio di una dinamica in stile Yoko Ono-John Lennon-Beatles in seno alla band italiana più famosa del mondo?

