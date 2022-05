Giorgia Soleri, rispuntano le foto da infarto della fidanzata di Damiano dei Maneskin

12 maggio 2022 a

Dal web torna a galla il passato bollente di Giorgia Soleri, influencer, simbolo della lotta per il riconoscimento della vulvodinia e fidanzata di Damiano David, frontman della band romana dei Måneskin, ospiti d’onore all’Eurovision Song Contest. Il magazine online "Mowmag" ha scovato in Rete una serie di foto hot della 26enne modella: nudi integrali visibili su chat Telegram e su alcuni siti vietati ai minori oltre ad alcuni video “particolari” su un profilo Ask abbandonato da un po’ di tempo. Le immagini sono pubbliche e risalgono a prima del 2016 quando Soleri aveva 20 anni e muoveva i primi passi nella moda.

La testata Mowmag si chiede come mai la bella influencer non abbia chiesto la rimozione di questi contenuti: “Gratificazione della vista a parte (e non solo maschile), viene anche spontaneo domandarsi come mai Giorgia Soleri non abbia chiesto la rimozione di queste foto bollenti, che stridono sensibilmente con la sua nuova immagine, benché si tratti di scatti invidiabili, non c'è che dire. Forse Giorgia non può far nulla a tal proposito, o piuttosto poco si cura dell’altrui giudizio”.

