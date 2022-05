Eurovision Song Contest, Cristiano Malgioglio senza freni con la cantante curvy: “Cambia stilista”

Valentina Bertoli 10 maggio 2022 a

Si alza il sipario sulla 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest e Cristiano Malgioglio, cantautore e opinionista d’eccezione, coloratissimo ed eccentrico, guarda l’esibizione della cantante albanese Ronela Hajati e non si tiene: “La canzone è potente, ma cambia stilista”. Ad avere l’onere e l’onore di aprire la kermesse dell’Eurovision Song Contest, evento da oltre 200 milioni di spettatori, che quest’anno, grazie alla vittoria dei Maneskin un anno fa a Rotterdam, è ospitato al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio, è stata la cantante Ronela Hajati, rappresentante dell’Albania. Trentunenne nata a Tirana, Ronela si presenta su un palco spettacolare, valorizzato da luci ed effetti speciali da brividi, canta “Sekret” e la sua esibizione è all’insegna della body positivity.

La cantante indossa un body impreziosito da strass e cristalli e, senza alcuna vergogna, mostra un corpo vigoroso ed energico. Le linee morbide accompagnano un’artista che fa del movimento e della voce il suo punto di forza. La concorrente ha dichiarato: “Due anni fa guardavo questo show in tv, adesso ci sono e voglio fare le cose per bene”. Il brano parla di una relazione extraconiugale e mescola la lingua albanese con l’inglese e lo spagnolo. Il corpo in bella vista non è passato inosservato e Malgioglio, pronto a sferrare i colpi più duri, non si è lasciato sfuggire l’occasione: “La canzone è forte, ma cambia stilista tesoro”. Il commento audace e controtendenza dell’amatissima figura della tv italiana ha rotto la piacevole atmosfera di una manifestazione che vuole essere megafono dell’inclusione e del puro entertainment.

