Giorgia Soleri debutta come scrittrice. Il successo della fidanzata di Damiano dei Maneskin

09 maggio 2022

Qualche giorno fa ha scritto sul suo profilo Instagram “Se tutto questo è un sogno, allora non svegliatemi”. Parliamo di Giorgia Soleri, la modella e influencer ventiseienne nonché compagna di Damiano dei Måneskin, che ha pubblicato il suo primo libro “La signorina Nessuno”. Per lei l’anno in corso sembra riservare ricche novità. “La signorina Nessuno” è una raccolta di poesie, disponibile dallo scorso 5 maggio in ogni libreria.

La Soleri sui social ne aveva annunciato l'imminente uscita con una parola simbolo: “LIBERAZIONE”. Il libro, edito da Vallardi Editore, rappresenta con evidenza un progetto al quale Giorgia sembra tenere particolarmente, ricco di significato. Sul suo profilo Instagram, l’influencer ha anche condiviso la copertina del progetto in anteprima, accompagnata da una significativa didascalia: “Sono anni che penso a questo momento... anni che immagino nei minimi dettagli la copertina, il rumore delle pagine quando vengono sfogliate, il profumo che sprigionano... anni che mi ripeto le cose da dire, come dirle, che parole usare, cosa raccontare, come esprimere la mia infinita felicità... anni che penso a come presentare La signorina Nessuno e ora che quel tanto agognato momento è arrivato, mi ritrovo esterrefatta e ammutolita”.

La stesura delle poesie ha avuto origine a partire dal 2018 e, alcune di queste, sono state condivise negli anni sulla pagina Instagram della modella: “La Signorina Nessuno è nata nel 2018, ma io scrivo poesie dal 2006, pare. […] La Signorina Nessuno in questi anni è cresciuta, è cambiata. […] passata dalle scarse 50 pagine che componevano la primissima versione del manoscritto alle 208 che a breve, brevissimo, saranno tra mani che non sono le mie, tra le vostre mani e le mani di chiunque vorrà, per un motivo o per l’altro, conoscerla, leggerla, accarezzarla.”-commenta felice ed emozionata.

Attivista carismatica oltre che influencer, la Soleri si è sempre mostrata dichiaratamente femminista e sempre pronta a offrire messaggi di body positivity. Dopo la raccolta di foto da lei pubblicata sui social network, tante sono state le parole d’amore e di supporto ricevute, innanzitutto da parte di collaboratori, amici e familiari.

Tra queste, non è mancato il biglietto di Damiano: “A Giorgia, mia poetessa preferita, mia fidanzata e mia amica. Ti amo, mi hai cambiato la vita” si legge su un biglietto rosso firmato Damiano David. “Sarei ipocrita a dire che non sono spaventata ad aprire una parte tanto intima e profonda di me, ma nel primo giorno del 2021 scrivevo “ho imparato che quando fa paura, è quasi sempre la scelta giusta” conclude la modella.

