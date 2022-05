Eurovision Song Contest, Måneskin sul palco con Supermodel

Carmen Guadalaxara 14 maggio 2022 a

«Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour, vi amo». Queste le parole dopo l’esclusione dalla finale di Eurovision Song Contest 2022 di Achille Lauro. In gara per San Marino, tuta trasparente, stivali cowboy e cappello, balla, bacia e tutto attorno luci rosse, e la sua «Stripper» non arriva alla finale. Cavalca un toro meccanico ricoperto di velluto rosso e con le corna glitterate, eccolo raccontare un amore fluidissimo e per niente convenzionale. C’è una lei che è un cowboy e a interpretarla è proprio Lauro. E un lui che invece è lo «stripper» del titolo, uno spogliarellista. «Un amore libero dagli schemi – ha spiegato Lauro - libero come voglio essere, come bisogna essere». Accanto a lui riappare Boss Doms e alla fine ci scappa pure il bacio gay, scena già vista al Festival di Sanremo. I social hanno risposto alla sua performance con commenti entusiastici, ma è anche vero che c’è stato chi ha storto il naso perché alla fine l’audio della performance non era eccezionale e questo tipo di scenografia è stata vista e rivista. Bocciata dunque. La verità è che molto spesso le esibizioni di Lauro vengono caricate di un ulteriore significato: viene dato un forte messaggio politico che non c’è. Alcune sue dichiarazioni come «sono la scossa nel perbenismo famigliare, promessa di piacere» o «sono sessualmente tutto e genericamente niente” sono pervase di ammiccamenti a tematiche politiche, però non vanno mai oltre l’uscita sensazionalistica. Più scena che sostanza. Sarà interessante capire, quando questa verranno resi noti i dati, chi abbia votato per escludere Lauro.. Sono in molti a sottolinearlo, che sono mancati al performer i voti italiani e di San Marino – perché da regolamento un paese non può votare per il proprio rappresentante. Vedremo.

Attesa dunque la finalissima. L'Ucraina intanto si conferma in testa alle preferenze dei bookmaker. L’Italia si gioca la carta con Mahmood e Blanco. Conducono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento è a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico. Ascolteremo le canzoni delle Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), raggiunte dalle 20 vincitrici delle due semifinali.

Aprirà la serata Laura Pausini con un medley dei suoi successi: Benevenuto, Io canto, La solitudine, Le cose che vivi e presenterà il suo nuovo singolo Scatola con le coreografie degli Urban Theory, crew di ballerini, che vantano 20milioni di followers, Ospiti Gigliola Cinquetti e i Måneskin che presentano il loro nuovo singolo Supermodel. «L’emozione è pari. La stessa identica» ha detto Thomas dei Maneskin. Per noi è più facile rimanere con i piedi per terra, perché siamo in quattro e quando uno prova a fare il galletto viene subito umiliato dagli altri tre – spiega il gruppo che vede Damiano infortunato e con le stampelle. «Quando siamo sul palco siamo consapevoli che le persone sono lì per la musica e non per celebrare noi». A questo punto aspettiamoci un altro appello contro la guerra cosi come è stato a Coachella. «Non c'è spazio per la discussione: è sbagliato sotto tutti i punti di vista. Putin è un dittatore moderno, un tiranno – spiega Damiano». Altra performance della serata dell’Eurovision 2022 è lo sbarco nello spazio. Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà in collegamento nella fase successiva all’esibizione delle 25 canzoni. Ci sarà dunque un collegamento direttamente dalla stazione spaziale internazionale della quale è il comandante. La Svezia, se dovesse vincere l’Ucraina, ha dichiarato che ospiterà l’Eurovision 2023.

