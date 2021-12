Pizzicata col bodyguard, Wanda Nara fa impazzire Mauro Icardi. "Vuole farlo saltare in aria"

22 dicembre 2021 a

Wanda Nara fa suo il vecchio adagio che vuole la vendetta come un piatto che va gustato freddo. E così per il marito Mauro Icardi iniziano i dolori, a colpi di gossip che rimbalzano dall'Argentina. L'agente del marito calciatore ed ex modella è nella natia Argentina dove i paparazzi non la lasciano un minuto e quello che hanno colpo, come sottolinea la stampa locale, è un'intesa sospetta con la guardia del corpo ingaggiata per il viaggio in Sudamerica con i figli ma senza il calciatore del Psg.

Le voci sono iniziate a circolare non appena Wanda è atterrata a Buenos Aires e accanto a lei è spuntato un aitante bodyguard. "Sta facendo tutto questo per far saltare in aria Maurito. È un dispetto".

Il nuovo flirt della Nara si chiama Agustín Longueira, ex granatiere di San Pedro. "Wanda lo segue su Instagram e a lui lei piace. Certo, è una bella donna e lei lo guarda avidamente. Svegliati Mauro Icardi!" ha detto il conduttore televisivo Rodrigo Lussich nel programma Intrusos.

L'addetto alla sicurezza è stato raggiunto dai cronisti e ha detto: "Sono sempre vicino" a Wanda "e sono attento a quello che succede intorno. Mi ha assunto per questo soggiorno e al momento oltre a me non c'è nessuno". Dopo le voci sul tradimento subito, Wanda starebbe dando pan per focaccia a Icardi?

