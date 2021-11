Wanda Nara, la verità su Mauro Icardi a letto con China Suarez: "Perché non lo abbiamo fatto"

Giada Oricchio 10 novembre 2021 a

Colpo di scena nella telenovela della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara: China Suarez è andata in bianco. Adesso non si discute più se il tradimento del giocatore ai danni della moglie sia stato consumato, ma se Maurito è andato in gol oppure no. Secondo le ultime rivelazioni della giornalista argentina Yanina Latorre, sempre molto ben informata (da chi?), Icardi avrebbe fatto cilecca.

Il calciatore del PSG l’avrebbe contattata per raccontarle dell’incontro extraconiugale con l’attrice China Suarez, avrebbe confermato la notte nella suite di un albergo di lusso a Parigi mentre il cognato faceva il palo in auto non potendo rientrare a casa da solo per via delle telecamere e Wanda era con i figli alla settimana della moda di Milano. Ma non sono finiti a letto insieme.

“Icardi ha detto che lui e China si sono solo baciati, perché lui aveva la febbre” ha spifferato la giornalista degna di “Gossip girl” però durante il programma "Intrusos", la conduttrice Paula Varela ha dato una versione meno edulcorata. Dopo aver fatto pace la prima volta, Wanda Nara ha recuperato altri messaggi piccanti tra il consorte e la “malafemmina” e ha deciso di rivolgersi alla fonte.

China Suarez ha confessato: “Stai tranquilla, non abbiamo fatto sesso perché a Mauro non gli si è drizzato”. Dunque, le due verità coincidono: medesimo iter, medesimo finale ma con motivazione ben diversa: Mauro non ce l’ha fatta. Magari è una quisquilia per Wanda che a sua volta deve fare i conti con i fantasmi del passato. Quel pasticcione di Mauro, a furia di negare, smentire, alzare la cresta e ammainare la bandiera, ha ricordato alla moglie che la separazione da Max Lopez non fu per propriamente per incompatibilità caratteriale: “Ti ho sostenuta durante tutto lo scandalo per Maxi López, ho sopportato anche delle bugie per te e tu non mi stai sostenendo in questo. Pensavo fossimo uniti, che facessimo blocco, invece stiamo fallendo” avrebbe detto a Wanda durante un litigio, poi riportato alla giornalista Evelyn von Brocke. Come a dire: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”.

