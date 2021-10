Torna il sereno, così Mauro Icardi ha convinto Wanda Nara. "Avevamo già firmato le carte per il divorzio"

Giorgia Peretti 26 ottobre 2021 a

Sembra essere giunta all’ultimo capitolo la telenovela infinita tra Wanda Nara e Mauro Icardi. I due hanno passato un periodo di crisi nera, dopo il presunto tradimento dell’attaccante del Paris Saint Germain. La rabbia della procuratrice argentina ha trovato sfogo nei social dove giorno dopo giorno raccontava il suo distacco con il secondo marito, Icardi. “Hai rovinato una famiglia per un pu****a”, scriveva sul suo profilo. In seguito, poi, la Nara ha anche pubblicato un’immagine della sua mano senza fede nuziale sostenendo che non era poi così male non portarla.

Così dopo un tira e molla infinito mostrato dai diretti interessati al grande pubblico su Instagram i due hanno finalmente posto la parola “fine” alle ripicche social. Con una foto che la ritrae tra le braccia del calciatore, Wanda spiega in un lungo post l’attuale situazione. Scendendo nel dettaglio, ammette di aver condiviso in questi ultimi mesi le foto che li riprendono nei momenti più felici. Salvo poi confessare di essere rimasta “molto ferita” da quello che è accaduto tra Icardi e China Suarez. La bionda argentina spiega di aver chiesto al marito il divorzio ogni giorno, nel momento in cui lui si è reso conto che “non poteva tornare più indietro” si è arreso alla decisione della moglie.

Nel post si legge: “In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’Accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice”.

Grazie a questo messaggio al miele, la Nara svela di aver compreso un dettaglio importante della sua vita: “Avendo tutto, non ho niente se non sono con lui”. La procuratrice argentina, dunque, è tornata indietro sui suoi passi, scegliendo di mantenere in vita il loro matrimonio e di restare accanto al suo amato Icardi. Insomma, a casa Icardi pare sia tornato il sereno.

