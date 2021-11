Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi. "Video hot e notte in hotel", la pace tra i due è già finita

Giorgia Peretti 05 novembre 2021 a

La crisi nera tra Wanda Nara e Mauro Icardi non è ancora finita. Il matrimonio tra l’attaccante del Paris Saint Germain e la procuratrice argentina sembra essere sull’orlo della fine (di nuovo). Dopo il presunto tradimento di Icardi, con la modella Eugenia 'China' Suarez, il tira e molla e le ripicche social, i due sembravano aver ritrovato la serenità. Pare che ad adombrare nuovamente la coppia sarebbero le prove schiaccianti dell’infedeltà di ‘Maurito’. Non sembra, dunque, concludersi la telenovela che li ha visti protagonisti nelle ultime settimane. La crisi nera del settimo anno si è abbattuta sui genitori di Francesca e Isabella. Entrambi hanno ammesso di aver pensato di separarsi ma di aver capito di non poter vivere l’uno senza l’altra, ora però il divorzio appare sempre più vicino.

L’imprenditrice argentina sarebbe andata su tutte le furie dopo aver scoperto nuovi indizi sugli avvicinamenti reiterati del marito nei confronti di altre donne. Anche questa volta, ad essere coinvolta nella vicenda, è la modella Eugenia “China” Suarez. Accusata dalla Nara di averle rovinato la famiglia dopo aver trovato dei messaggi che lei e il marito si sarebbero scambiati. Questa volta però a mandare in tilt la moglie di Icardi, sarebbero state delle prove rinvenute sul telefono del marito: dei video hot della “China” senza veli. Pare che tra i due ci sarebbe stato anche un incontro in un lussuoso hotel parigino mentre Wanda si trovava a Milano per impegni lavorativi. Sembra che l’ignara Wanda abbia scoperto il fattaccio con delle mail anonime inviatele da una persona molto vicina alla Suarez.

Ma non finisce qui, perché nella vicenda sarebbero spuntati altri nomi di donne vicine a Icardi, Guendalina Rodriguez e Rocio Guirao Diaz. Secondo la giornalista Yanina Latorre, stretta amica della Nara, la moglie di Icardi avrebbe posto definitivamente la parola “fine” alla storia d’amore con il calciatore, nonostante la recente riconciliazione. Un messaggio inviato alla reporter argentina avrebbe annunciato l'ennesima rottura tra la coppia. "Ecco cosa mi ha scritto Wanda: ‘Sto bene, da sola, lavoro e non voglio sapere altro di niente'", fa sapere Latorre. Un “niente” che pare riferirsi a nuovi dettagli piccanti che emergono negli ultimi giorni. Nel frattempo, sui profili social i due hanno smesso di seguirsi. Insomma, sembra che il sereno abbia abbandonato di nuovo casa Icardi.

