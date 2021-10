Antonino cerca di recuperare: con te finché non mi seppelliscono. Ma Belen risponde così

27 ottobre 2021 a

E' finita oppure no tra Belen Rodriguez e Antoniono Spinalbese? Il dilemma sta tenendo con il fiato sospeso tutti gli appassionati di gossip. Perché da troppe settimane i due non appaiono più insieme sui social e sempre distanti anche nella vita. Lei scatta foto e fa video con il primogenito, Santiago, avuto dal marito, il ballerino Stefano De Martino. Lui appare sempre con la piccola Luna, appena tre mesi, di cui sembra perdutamente innamorato. Qualcosa sicuramente si è rotto. L'armonia non è più la stessa di qualche tempo fa. La nascita di un figlio, certo, fa saltare tutti gli equilibri. E questo probabilmente è successo anche a Belen e Antonino. O forse no. I diretti interessati non commentano e non dicono nulla.

Belen come Wanda Nara: con Antonino è “grandissima crisi”. Esplode il gossip

Antonino sembrerebbe voler recuperare la storia. Ha pubblicato, su Instagram, una foto della sua piccola in braccio a una donna di spalle che sembrerebbe proprio Belen e sotto ha scritto: "Anche se prendessi un ergastolo Sto conte Finché non mi seppelliscono Sto con te Voglio viver sempre il brivido Di star con te". Sono le parole di un pezzo di Blanco che Spinalbese cita in un hashtag proprio nel post. Una dichiarazione d'amore? Sicuramente mossa di riavvicinamento. E Belen, che nei giorni scorsi aveva scritto di voler restare single se non avesse trovato l'anima gemella, come ha risposto? Per il momento ha semplicemente ripostato la foto pubblicata da Antonino. La distanza sembra ancora tanta ma forse un riavvicinamento non è così lontano. E tutti sognano il lieto fine come per Wanda Nara e Mauro Icardi.

Il "divorzio" dura un istante, torna il sereno tra Icardi e Wanda Nara

