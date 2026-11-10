Jannik Sinner, obiettivo Australian Open: “Sto bene ma ci vorrà tempo”

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Jannik Sinner guarda agli Australian Open per il ritorno in campo. Il campione azzurro, fermo da luglio dopo la finale di Wimbledon a causa di un infortunio al ginocchio, ha fatto il punto sulle proprie condizioni durante l’evento “Be Like Sinner”, organizzato da Allianz Italia alla Torre Allianz di Milano. «Sto bene, stiamo facendo di tutto di più per tornare in campo il prima possibile. L’obiettivo è tornare per gli Australian Open. Stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando», ha dichiarato il numero uno azzurro, protagonista di un incontro con il pubblico insieme a Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia, e Darren Cahill, suo allenatore uscente.

Sinner ha spiegato che il recupero richiederà ancora pazienza e preparazione. Non considera quello attuale il momento più difficile della sua carriera, nonostante lo stop forzato. «Si sa che ci sono momenti sì e momenti no, la carriera è ancora lunga e stiamo provando a proteggere questo, non lo valuto il momento più difficile», ha detto. Poi ha aggiunto: «L’unico controllo che ho è quando sono in un campo da tennis, su quello che posso riuscire a fare. Per riprendere il controllo prima c’è tanta preparazione, non è che se domani mi sento meglio torno subito in campo. Ci sono tante cose messe insieme, ci vorrà un po’ di tempo».

Il possibile rientro potrebbe arrivare già a fine dicembre al Six Kings Slam in Arabia Saudita, ma il grande obiettivo resta dunque l’appuntamento australiano. Sinner non vuole forzare i tempi e punta a presentarsi al meglio al prossimo grande appuntamento della stagione.

Sinner e il Mondiale di Antonelli: «Quello che ha fatto Kimi è incredibile»

Nel corso dell’incontro milanese, il campione azzurro ha trovato spazio anche per commentare il trionfo di Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1. «Quello che ha fatto Kimi è incredibile, farlo con quella naturalezza, a 20 anni, è davvero tanta roba. Dopo una prima stagione difficile, ha lavorato e imparato tanto, solo un fenomeno impara così in fretta. Mi emoziona tantissimo», ha raccontato Sinner, che ha anche sottolineato il valore della normalità: «Conosco un pochino lui, conosco un pochino il padre. Sono persone normali, tranquille. La normalità ci collega».

Un passaggio anche sul tennis italiano e sulla qualificazione di Flavio Cobolli alle Atp Finals di Torino. «È importantissimo avere un italiano nelle Finals a Torino, ha fatto una finale al Roland Garros, dei risultati straordinari, sono veramente felice per lui», ha dichiarato Sinner, aggiungendo che il collega «ha dietro di sé un team professionale» e «si merita tutto questo successo». Un risultato importante anche per il movimento italiano.

Da Zverev ad Alcaraz, il punto sui rivali

Sinner ha parlato anche dei principali protagonisti del circuito internazionale. Su Alexander Zverev ha espresso parole di apprezzamento: «Zverev ha meritato di vincere due Slam e di diventare numero uno. Esserlo è l’emozione più grande per un tennista, è bellissimo».

Su Carlos Alcaraz, reduce da un infortunio al polso, ha invece invitato alla cautela: «È tornato da un infortunio al polso ed è una cosa importante, c’è da stare attenti». E sugli Us Open ha ammesso: «Gli mancava un po’ la partita ma sono sincero, non ho guardato molto tennis perché volevo esserci anche io». Infine, un commento sulla scelta di Ben Shelton di affidarsi a Juan Carlos Ferrero: «Un allenatore di questo tipo, per Ben, può funzionare molto bene».

Cahill saluta Sinner: «La sua qualità è la curiosità»

All’evento Allianz era presente anche Darren Cahill, che dal 2021 al 2026 ha accompagnato Sinner nel percorso che lo ha portato ai vertici del tennis mondiale. Per il tecnico australiano, la qualità più importante del campione azzurro è sempre stata la voglia di imparare. «Ogni campione è diverso, ma la qualità che ho visto in lui in questi 5 anni è la curiosità nel voler sempre migliorare», ha spiegato.

«Jannik fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona, usa queste informazioni per diventare un atleta e una persona migliore», ha aggiunto Cahill, sottolineando quanto sia importante conquistare la fiducia di un campione come Sinner. «Lui si è sempre impegnato tanto e ha creduto nel team, in noi».

L’allenatore ha poi voluto riconoscere soprattutto i meriti del giocatore: «È lui che fa il 99% del lavoro e decide cosa fare in campo. Allenatori, fisioterapisti e manager fanno un 1% finale incredibilmente importante per fare la differenza tra un buon tennista e un grande tennista». E guardando al percorso compiuto insieme ha concluso: «Quando l’ho conosciuto avrei firmato per i risultati che poi abbiamo ottenuto, parliamo di un viaggio incredibile. Ne sono molto orgoglioso».

Infine, un giudizio positivo sul nuovo allenatore di Sinner, Magnus Norman: «Ho grande rispetto per lui. Nel 2013 dissi che migliora tutti, ora allenerà Jannik e quindi...».