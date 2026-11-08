Lazio, pari con il Napoli al Maradona. Biancocelesti sempre primi

Napoli e Lazio si dividono la posta nell’ultima giornata di campionato prima della sosta per le nazionali. Al Maradona finisce 1-1, dopo il gol di Frattesi (28’) e l’autorete di Pedraza (48’). Più Lazio nel primo tempo e più Napoli nel secondo, per un punto che fa più contenta la squadra di Gattuso, che resta imbattuta e andrà alla sosta in vetta in solitaria.

I biancocelesti salgono a quota 29 punti in 11 giornate, a +2 sulla Roma e a +4 sull’Inter, che ospiterà il Como nel pomeriggio. Il Napoli non riesce nella rimonta e scivola al decimo posto in classifica con 15 punti (-8 dalla zona Champions), subendo il sorpasso del Cagliari, nono a quota 16.

Al rientro dalla pausa per le nazionali, la Lazio ospiterà il Lecce all’Olimpico (21 novembre, ore 15), mentre il Napoli giocherà nuovamente al Maradona contro il Torino (21 novembre, ore 20.45), prima di volare a Manchester (24 novembre, ore 21) per la trasferta di Champions League contro il City di Maresca.

Pressione alta sin dai primi minuti per la Lazio, che va vicina al vantaggio dopo soli 50 secondi. Sbavatura in disimpegno di Rafa Marin, Isaksen raccoglie al limite dell’area e, di sinistro a giro, sfiora il palo alla destra di Milinkovic-Savic. Sempre Isaksen, sempre a giro, ci prova al 10’, ma trova la risposta in tuffo di Milinkovic.

Al 28’ colpiscono gli ospiti: Noslin si distende in contropiede, imbuca per Frattesi, che di sinistro firma l’1-0 biancoceleste. Il Napoli spinge per cercare il pareggio nel finale del primo tempo. Olivera sguscia sulla sinistra, mette in mezzo per Hojlund che, da pochi passi, trova l’opposizione di Mandas.

In apertura di ripresa, la squadra di Allegri trova subito l’1-1: al 48’ Lang si mette in proprio e mette in mezzo. Hojlund e McTominay si avventano in area, ma Pedraza li anticipa e batte il proprio portiere, anticipando l’attaccante e il centrocampista del Napoli.

Spinti dal Maradona, i padroni di casa vanno a pochi passi dal 2-1, con McTominay murato da Mandas in contropiede al 50’. La Lazio è in difficoltà e Mandas la tiene in piedi, salvando al 60’ in uno contro uno su De Bruyne, imbeccato da un lancio a tutto campo di Rrahmani.

Dopo un avvio di secondo tempo a ritmi altissimi, le squadre abbassano l’intensità e il gioco si spezzetta sempre di più. Sia Allegri sia Gattuso provano a vincerla con i cambi, ma al Maradona finisce 1-1.