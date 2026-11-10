Perché i nuovi luddisti sbagliano

l'editoriale

Eccoli i nuovi luddisti. Sì, come due secoli fa, quando in Inghilterra bande di operai disperati i seguaci di Ned Ludd si introducevano di notte nelle manifatture e spaccavano i telai meccanici a colpi di mazza. Non contestavano lo sfruttamento in sé: contestavano la macchina. Temevano che il nuovo li rendesse superflui, e preferivano tornare indietro piuttosto che reinventarsi. Una rivolta contro il progresso, non contro l’ingiustizia.

Ora come allora (i corsi e ricorsi di Vico non sono mai andati in pensione) il riflesso in mezzo Occidente è di rifiuto del nuovo. I filosofi liberi, se ancora esistessero fuori dalla «comfort zone» del conformismo, parlerebbero di misoneismo: odio puro per la novità, paura di ciò che non si controlla, nostalgia di un mondo più lento e più semplice che non è mai esistito.

In Usa? Assalti, vandalismi, campagne contro i data center. E pure qui da noi partono petizioni, articoli indignati, sindaci che minacciano stop. Ma osteggiare i data center vuol dire, in pratica, pensare di vivere senza cellulare, senza Internet, senza messaggi, senza streaming, senza pagamenti digitali, senza archivi nel cloud. Una roba da pazzi. Quei capannoni pieni di server sono l’infrastruttura invisibile della vita contemporanea: attaccarli è come voler abolire le autostrade perché ci sono gli incidenti.

Poi c’è l’odio contro Musk e Thiel. Per carità, non saranno San Francesco: hanno i loro limiti, i loro ego, i loro interessi. Ma la sensazione è che la loro vera «colpa», agli occhi del mondo progressista, sia quella di avere rotto un monopolio. Quando il mondo big tech era tutto a sinistra, a supporto dei democratici americani, sulla stampa di sinistra mondiale la musica era tutta un alternarsi di violini, viole e violoncelli. Elon era un visionario, Peter un genio discreto.

Adesso che gli eroi di ieri hanno rotto il fronte unico, sono diventati cattivoni, tecnodittatori, soggetti pericolosi da tenere a bada. Tutto ridicolo.

Prendi il vecchio Twitter: bannava, censurava, oscurava allegramente. Profili chiusi, post spariti, algoritmi che premiavano solo una campana. Ma, essendo nel salotto progressista, andava bene. Anzi, era «moderazione responsabile». Da quando è arrivato Musk e ha reso trasparente l’algoritmo, facendo saltare la censura preventiva, i nostri «democratici» sono impazziti. Libertà di espressione? Orrore.

Preferivano il vecchio regime, purché fosse il loro. La stessa faccenda degli hacker e delle minacce cibernetiche va capita bene. Davanti a quella sfida, l’Occidente ha bisogno di più tecnologia, di più innovazione, di più intelligenza artificiale. Non di meno. O vogliamo lasciare il primato alle potenze autoritarie, che non si fanno scrupoli e investono senza pause? La Cina già si frega le mani pregustando il trionfo, mentre noi discutiamo se i data center consumano troppa energia e se un miliardario ha il diritto di avere le sue opinioni politiche. È il modo più sicuro per perdere la partita.