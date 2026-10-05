Ascolti Tv, Verissimo con i Poggi supera il Cantico di San Francesco. Gerry Scotti batte Benigni

i dati

Gli ascolti della domenica televisiva vedono prevalere in prima serata Canale5 grazie al caso Garlasco: Verissimo – L’Intervista - con il colloquio di Silvia Toffanin con i genitori di Chiara Poggi - chiude con 2.877.000 spettatori e il 17%, mentre a seguire Racconto di una Notte tiene incollati allo schermo 1.404.000 spettatori con il 14.6%. Alle sue spalle Rai1, dove Francesco – Il Santo di Tutti con Giorgia Cardinaletti si ferma a 1.769.000 spettatori e al 14.3%. Al terzo posto Italia1, con Le Iene presentano: Inside a 1.201.000 spettatori e al 10.8%.

Più staccate le altre reti. Su Rai3 Presadiretta fa il 5.9% con 978.000 spettatori, dopo i 609.000 (3.3%) di Presadiretta Open e i 598.000 (3.2%) della presentazione, mentre Presadiretta Più si attesta a 639.000 e al 4.8%. Su Tv8 la Nations League con Portogallo-Norvegia ottiene il 5.5% con 960.000 spettatori. Seguono Rete4 con Fuori dal Coro (565.000 – 5.2%), Rai2 con The Rookie (723.000 – 4.5%), il Nove con Comedy Match (391.000 – 2.7%) e La7 con Il processo di Norimberga (282.000 – 2.7%).

In Access Prime Time è duello tra le due ammiraglie. Canale5 prevale con La Ruota della Fortuna presentato da Gerry Scotti con Samira Lui: 4.753.000 spettatori e il 25.7%, dopo il 21.9% (3.962.000) di Gira La Ruota della Fortuna. Rai1 risponde con Francesco – Il Cantico condotto da Roberto Benigni, che arriva a 3.723.000 spettatori e al 20.2% dopo una presentazione da 3.888.000 pari al 21.7%.

Dietro, La7 con In Onda (1.046.000 – 5.7%), Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine (912.000 – 5.1%) e Rete4 con Realpolitik, che passa dal 3.9% (689.000) della prima parte al 3.1% (581.000) della seconda. Chiude il Nove con Little Big Italy a 567.000 spettatori e al 3.1%.