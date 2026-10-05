i dati

Ascolti Tv, Verissimo con i Poggi supera il Cantico di San Francesco. Gerry Scotti batte Benigni

di Marco Zonetti
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

Gli ascolti della domenica televisiva vedono prevalere in prima serata Canale5 grazie al caso Garlasco: Verissimo – L’Intervista - con il colloquio di Silvia Toffanin con i genitori di Chiara Poggi - chiude con 2.877.000 spettatori e il 17%, mentre a seguire Racconto di una Notte tiene incollati allo schermo 1.404.000 spettatori con il 14.6%. Alle sue spalle Rai1, dove Francesco – Il Santo di Tutti con Giorgia Cardinaletti si ferma a 1.769.000 spettatori e al 14.3%. Al terzo posto Italia1, con Le Iene presentano: Inside a 1.201.000 spettatori e al 10.8%.

Più staccate le altre reti. Su Rai3 Presadiretta fa il 5.9% con 978.000 spettatori, dopo i 609.000 (3.3%) di Presadiretta Open e i 598.000 (3.2%) della presentazione, mentre Presadiretta Più si attesta a 639.000 e al 4.8%. Su Tv8 la Nations League con Portogallo-Norvegia ottiene il 5.5% con 960.000 spettatori. Seguono Rete4 con Fuori dal Coro (565.000 – 5.2%), Rai2 con The Rookie (723.000 – 4.5%), il Nove con Comedy Match (391.000 – 2.7%) e La7 con Il processo di Norimberga (282.000 – 2.7%).

In Access Prime Time è duello tra le due ammiraglie. Canale5 prevale con La Ruota della Fortuna presentato da Gerry Scotti con Samira Lui: 4.753.000 spettatori e il 25.7%, dopo il 21.9% (3.962.000) di Gira La Ruota della Fortuna. Rai1 risponde con Francesco – Il Cantico condotto da Roberto Benigni, che arriva a 3.723.000 spettatori e al 20.2% dopo una presentazione da 3.888.000 pari al 21.7%.

Dietro, La7 con In Onda (1.046.000 – 5.7%), Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine (912.000 – 5.1%) e Rete4 con Realpolitik, che passa dal 3.9% (689.000) della prima parte al 3.1% (581.000) della seconda. Chiude il Nove con Little Big Italy a 567.000 spettatori e al 3.1%.

Argomenti
Ascolti TvAscoltiShareTv

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.