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L’indiscrezione a La Pennicanza: “Sabato ci sarà, abbiamo già il titolo: Barbara c’è!”

Fiorello apre la puntata de La Pennicanza su Rai Radio 2 con una stoccata a Milly Carlucci, commentando con la consueta ironia la sua ospitata al Tg1 e il mistero sulla presenza di Barbara D’Urso nella prossima puntata di Ballando con le stelle: “Milly sei un genio del male! Neanche Maria De Filippi è arrivata a tanto. Ha creato tutta sta roba per andare 6 minuti al Tg1 e le hanno pure chiesto: ‘Ma ci sarà Barbara D’Urso?’. E lei ha risposto: ‘Eh, dovete aspettare sabato per vedere se ci sarà o se non ci sarà’. A me però ha scritto Barbara D’Urso e mi ha detto che sabato ci sarà! Mi ha detto: ‘Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado, ma come cornuta e mazziata?’. Abbiamo già il titolo: ‘Barbara c’è!’”.

Fiorello: “La nostra canzone di Natale la canterà Giorgia!”

Fiorello lancia uno spoiler ma questa volta riguarda direttamente La Pennicanza: “Questa volta lo spoiler riguarda noi! Dal 23 novembre ci natalizzeremo! Qui diventerà un tripudio natalizio e avremo anche una canzone di Natale. Ma non sarà una canzone così, non come gli altri che fanno delle cover. Noi avremo una canzone inedita, stupenda. A cantarla sarà Giorgia! Io l’ho sentita, è veramente pazzesca!”.

Emergenza stormi a Roma: “Basta non mettere i Negramaro, altrimenti arrivano i gabbiani!”

In chiusura Fiorello commenta l’emergenza stormi a Roma, allargando il discorso alla presenza sempre più curiosa di animali in giro per la Capitale: “Roma è come un bioparco, i cinghiali percepiscono il reddito di cittadinanza. Ci sono lupi, lontre, zoccole, i topi giganti. Io una volta passavo in bici e ne ho vista una enorme, si è messa in piedi e mi ha soffiato. Ho avuto una paura! Ora a Roma ci sono anche gli stormi, bisogna mettere la musica a tutto volume per allontanarli! La musica vedi serve anche a questo. Basta non mettere i Negramaro perché sennò con gli acuti di Giuliano arrivano i gabbiani!”.