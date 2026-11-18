Ascolti tv

Gli ascolti del martedì televisivo confermano il primato di Rai1. In prima serata 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk ha infatti raccolto una media di 3.831.000 spettatori pari al 23.9% di share, davanti a Un mondo a parte su Canale5, che ha totalizzato 1.793.000 spettatori e il 12.3%. Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.596.000 spettatori (10.2%) e, nella parte chiamata DiMartedì Più, 519.000 (8.8%). Su Rete4, dopo la presentazione a 790.000 spettatori (3.9%), Verità Nascoste ha registrato 1.016.000 spettatori e l’8.1%. Seguono, in un fazzoletto di share, le ATP Finals su Italia1 con la sfida Zverev-Shelton (812.000 spettatori, 4.0%), X Factor su Tv8 (505.000, 4.0%), Un amore a 5 stelle su Rai2 (645.000, 3.7%) e Comedy Match sul Nove (610.000, 3.7%). Chiude Filorosso su Rai3 con 269.000 spettatori e l’1.9%, dopo una lunga presentazione a 472.000 (2.4%).

Nell’access prime time Rai1 ha vinto con Affari Tuoi, 4.788.000 spettatori (23%), dopo Cinque Minuti a 4.388.000 (22%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha toccato 4.345.000 spettatori (21%), preceduta da Gira La Ruota della Fortuna con 3.659.000 (18%). Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 2.085.000 spettatori (10%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha segnato 1.588.000 (7.6%) e Il Cavallo e la Torre 1.312.000 (6.6%). Su Rete4 4 di Sera ha chiuso a 1.044.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e a 1.031.000 (4.9%) nella seconda. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 668.000 spettatori (3.2%), su Real Time Casa a Prima Vista 656.000 (3.2%), su Tv8.