Ascolti tv

Tiepide le ATP Finals. De Martino re dell’Auditel

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono ancora una volta Rai1 in testa. In prima serata, dopo la presentazione a 3.377.000 spettatori (17.5%), la finale della XVI edizione di Tale e Quale Show - vinta da Selma - ha raccolto 3.043.000 spettatori con il 22.5% di share, davanti a Viola come il Mare su Canale5, che ha totalizzato 1.919.000 spettatori e il 13.4%. Su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 1.540.000 spettatori (9.8%), mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? ha segnato 1.091.000 spettatori e il 7.3%, dopo una presentazione a 884.000 (4.4%). Su Italia1 le ATP Finals, con la sfida Cobolli-Tiafoe, hanno interessato 1.285.000 spettatori (6.5%). Sul Nove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ha ottenuto 565.000 spettatori (3.7%), dopo l’anteprima a 496.000 (2.5%), e nella parte Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire… 308.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca si è fermato a 440.000 spettatori (3.6%), dopo la presentazione a 529.000 (2.7%). Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 435.000 spettatori (3.2%) e su Rai2 Patù – La Passione delle Idee 217.000 (1.4%).

Nell’access prime time Rai1 ha dominato con Affari Tuoi condotto da Stefano de Martino, 4.614.000 spettatori (22.9%), dopo Cinque Minuti con 3.909.000 (20.7%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha toccato 4.400.000 spettatori (21.9%), preceduta da Gira La Ruota della Fortuna a 3.529.000 (18%). Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.957.000 spettatori (9.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha registrato 1.484.000 spettatori (7.3%) e Il Cavallo e la Torre 1.314.000 (6.9%). Su Rete4 4 di Sera ha chiuso a 928.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e a 770.000 (3.8%) nella seconda. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 646.000 spettatori (3.2%), su Tv8 Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio 497.000 (2.5%) e su Rai2 TG2 Post 430.000 (2.1%).