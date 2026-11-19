L'editoriale

Da molti mesi Giuseppe Conte e i suoi grillini hanno preso l’abitudine di attaccare in modo scomposto Il Tempo. E quando non lo fanno con Il Tempo, lo fanno con Libero o Il Giornale. È un po’ come l’assunzione di certi farmaci: due volte al giorno, prima o dopo i pasti principali.E così, in qualsiasi giorno del calendario, puoi aprire la schermata delle agenzie di stampa, e avere la ragionevole certezza di trovare il «lancio» di un deputato pentastellato (in lotta impari con la grammatica) o di un senatore grillino (in battaglia disperata con la sintassi) preoccupati di aggredirci per l’una o l’altra ragione. E fin qui – diciamo – siamo agli esercizi di scrittura (o di ginnastica).

Non avendo argomenti robusti per rispondere alle nostre inchieste sulla gestione Covid, sul maxibuco del Superbonus, sullo scandalo del reddito di cittadinanza, sui loro «eroi» in tragica caduta in Commissione Antimafia, allora si dedicano all’invettiva tramite comunicato stampa. Ognuno fa quello che può, è proprio il caso di dire.

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Ma ora c’è un fatto nuovo, direi un salto di qualità da non sottovalutare. Giuseppe Conte in persona – non solo i più scalmanati tra i suoi boys and girls – ha cominciato ad attaccare direttamente e personalmente i nostri editori, la famiglia Angelucci. Foto e immagini sui social, Antonio Angelucci presentato oggettivamente come un bersaglio, e la promessa – nientemeno – di svelare «cosa c’è dietro».

Cosa ci sia «dietro» non saprei dirlo. Ma cosa ci sia «davanti» mi pare piuttosto chiaro. C’è un ex Presidente del Consiglio (che ora intende ricandidarsi a quell’incarico), c’è un uomo che ha anche per anni tenuto per sé la delega ai servizi, che lancia messaggi intimidatori verso un editore e dei giornali. E se uno si comporta così quando è in minoranza, figuriamoci cosa potrebbe fare se un domani fosse in maggioranza.

Lo scriviamo dunque a chiare lettere: qui nessuno si spaventa, nessuno si fa intimidire, nessuno si fa impressionare. Ma è a dir poco spiacevole che – nel silenzio generale – come se fosse un caudillo sudamericano l’onorevole Conte lanci messaggi di questo tipo.

Questi comportamenti, questi toni, questo modo di fare allusivo e vagamente minaccioso non dovrebbero appartenere alla campagna elettorale di un paese libero e civile. C’è da augurarsi che, senza distinzione di appartenenza politica, tutte le persone ragionevoli e corrette prendano le distanze da questi metodi.