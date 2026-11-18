L'editoriale

L’intervista che Alessandro Bertoldi ha realizzato con Monsignor Gaid è una di quelle cose che sono letteralmente rare: un uomo di Chiesa che non si limita a predicare il dialogo come un mantra vuoto, ma mette sul tavolo fatti, contraddizioni e domande scomode. Conosce la realtà musulmana, e proprio per questo non cade nella trappola dell’autolesionismo occidentale. Ci avverte, senza giri di parole, sul rischio dell’estremismo fondamentalista e dell’Islam politico. Non è un «chiudiamo tutto»: è un «non facciamoci fessi».

Monsignor Gaid parla di dialogo, sì, ma a condizione che non sia a senso unico. Chiede reciprocità per i cristiani nei Paesi arabi: se qui si pretende rispetto, apertura e diritti, là non si può continuare a fingere che le comunità cristiane siano marginali o tollerate a discrezione. Chiede coerenza tra le parole e i comportamenti reali. E chiede, soprattutto, di smetterla con quella sistematica colpevolizzazione dell’Occidente, come se ogni tensione fosse sempre e solo colpa nostra. E aggiunge un punto che molti preferiscono ignorare: l’integrazione delle seconde e terze generazioni non deve essere considerata automatica. Dipende dall’accettazione, concreta e non retorica, dei nostri principi di libertà e laicità.

Molti politici e anche alcuni alti prelati farebbero bene a leggere e a meditarci sopra. Il dialogo senza identità (nostra) e senza buone intenzioni (altrui) non è incontro: è resa preventiva. Monsignor Gaid ha il coraggio intellettuale e la forza morale di dirlo.

Poi, cambiando tema ma non del tutto, c’è l’ultima decisione del sindaco islamico di New York, Mamdani, sul dipartimento antiterrorismo della polizia. Federico Punzi la racconta come un altro passo verso il rovesciamento del racconto post 11 settembre: non più la difesa dello Stato di diritto contro chi vuole colpirlo, ma la messa in discussione sistematica degli strumenti che servono a proteggerlo. La resa, pezzo dopo pezzo, diventa metodo. La nostra sinistra sarà d’accordo anche stavolta?

E infine c’è il seguito dell’inchiesta di Francesca Musacchio sul Qatar. Non si tratta solo di Venezia e della Biennale. C’è una strategia acquisitiva più ampia, che usa soldi, influenza e relazioni per posizionarsi dentro le nostre istituzioni, i nostri media, i nostri spazi pubblici. Chiamarlo «soft power» è un eufemismo rassicurante. La Fratellanza musulmana, attraverso canali diversi, punta a essere padrona a casa nostra. E noi siamo già pronti alla svendita?