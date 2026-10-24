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Ascolti Tv, The Voice Senior surclassa il Grande Fratello Vip

Quarto Grado sul podio dei più visti

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prima serata su Rai1 The Voice Senior attirare una media di 3.464.000 spettatori pari a un solido 24.5%, che lascia il resto del campo a rispettosa distanza. Canale5 prova a rispondere con Grande Fratello Vip, che però si ferma a 1.809.000 spettatori e al 15.7%. Dietro, la partita si gioca sui decimali: Quarto Grado su Rete4 sale a 974.000 e al 7.8%, Propaganda Live su La7 lo tallona con 903.000 e il 7.1%. Bella prova per Fratelli di Crozza sul Nove (938.000, 5.4%), che supera Senza rimorso su Italia1 (813.000, 4.9%) ed Estranei su Rai2 (757.000, 4.6%). Fanalini di coda, ma per ragioni diverse: Pechino Express – L’Estremo Oriente su Tv8 (255.000, 1.7%) e Romanzo Criminale su Rai3, in scena dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (100.000, 0.6%).

Nell’Access Prime Time, lo scontro è quello dei giochi a premi, e finisce quasi in parità: su Rai1 Affari Tuoi guadagna 4.253.000 spettatori, su Canale5 La Ruota della Fortuna ne porta a casa 4.220.000, e per entrambi lo share è del 22.1%. Poco sotto restano i due lanci: Cinque Minuti (3.726.000, 20.2%) e Gira La Ruota della Fortuna (3.514.000, 18.7%). Il primo posto fuori dal duopolio è di La7, dove Otto e Mezzo arriva a 1.720.000 spettatori (9%). Su Rai3 Un Posto al Sole tiene col 7.3% (1.406.000), seguito da Il Cavallo e la Torre (1.114.000, 6%). Su Rete4 Realpolitik scende dal 5.1% (943.000) al 4% (762.000) tra prima e seconda parte. Chiudono Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove (628.000, 3.3%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 (534.000, 3.1%), TG2 Post su Rai2 (516.000, 2.7%) e Foodish su Tv8 (412.000, 2.2%).

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