Ascolti Tv, Doc domina la prima serata. Le Iene leader nell’approfondimento, Del Debbio batte Formigli

Ascolti Tv

Gli ascolti televisivi di giovedì 22 ottobre

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono il prime time dominato da Rai1, dove Doc – Nelle Tue Mani 4 ha richiamato una media di 3.989.000 spettatori, pari al 23.5% di share. Alle sue spalle, su Canale5, Tutto per la mia Famiglia si è fermato a 1.716.000 spettatori (11.1%). Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.036.000 spettatori (7.8%), davanti a Dritto e Rovescio su Rete4, con 877.000 spettatori (6.6%), e a Piazzapulita su La7, con 805.000 (5.8%). Su Rai3 Splendida Cornice ha segnato 828.000 spettatori (5%), mentre su Rai2 Ore 14 Sera ne ha intrattenuti 755.000 (5%). Su Tv8 la differita di Europa League Juventus-Rennes ha ottenuto 736.000 spettatori (3.7%). Chiude il Nove con Comedy Match, a 445.000 spettatori e il 2.5%.

Nell’access prime time, su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato 4.673.000 spettatori (22.4%), preceduto da Cinque Minuti, con 3.832.000 spettatori (19.6%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.326.000 spettatori (20.8%), dopo Gira La Ruota della Fortuna, che ne aveva registrati 3.478.000 (17.5%). Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.821.000 spettatori (8.9%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.520.000 spettatori (7.4%) e Il Cavallo e la Torre 1.149.000 (5.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.052.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte, 886.000 e il 4.2% nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 945.000 spettatori (4.7%), sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 667.000 (3.2%), su Rai2 Tg2 Post 542.000 (2.6%) e su Tv8 Tv8 Football Night 328.000 (1.7%).