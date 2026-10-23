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Ascolti Tv, Doc domina la prima serata. Le Iene leader nell’approfondimento, Del Debbio batte Formigli

Gli ascolti televisivi di giovedì 22 ottobre

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono il prime time dominato da Rai1, dove Doc – Nelle Tue Mani 4 ha richiamato una media di 3.989.000 spettatori, pari al 23.5% di share. Alle sue spalle, su Canale5, Tutto per la mia Famiglia si è fermato a 1.716.000 spettatori (11.1%). Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.036.000 spettatori (7.8%), davanti a Dritto e Rovescio su Rete4, con 877.000 spettatori (6.6%), e a Piazzapulita su La7, con 805.000 (5.8%). Su Rai3 Splendida Cornice ha segnato 828.000 spettatori (5%), mentre su Rai2 Ore 14 Sera ne ha intrattenuti 755.000 (5%). Su Tv8 la differita di Europa League Juventus-Rennes ha ottenuto 736.000 spettatori (3.7%). Chiude il Nove con Comedy Match, a 445.000 spettatori e il 2.5%.

Nell’access prime time, su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato 4.673.000 spettatori (22.4%), preceduto da Cinque Minuti, con 3.832.000 spettatori (19.6%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.326.000 spettatori (20.8%), dopo Gira La Ruota della Fortuna, che ne aveva registrati 3.478.000 (17.5%). Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.821.000 spettatori (8.9%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.520.000 spettatori (7.4%) e Il Cavallo e la Torre 1.149.000 (5.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.052.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte, 886.000 e il 4.2% nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 945.000 spettatori (4.7%), sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 667.000 (3.2%), su Rai2 Tg2 Post 542.000 (2.6%) e su Tv8 Tv8 Football Night 328.000 (1.7%).

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