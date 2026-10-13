Ascolti tv

Ascolti tv, stravince Teresa Battaglia. Testa a testa De Martino-Gerry Scotti

di Marco Zonetti
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono il prime time dominato da Rai1, dove Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.349.000 spettatori, pari al 22% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha conquistato 1.888.000 spettatori e il 17.5%, con il Night a 749.000 e il 24.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (902.000 – 4.7%), Lo Stato delle Cose ha segnato 1.070.000 spettatori e il 7.8%, mentre su Italia1 Retribution ha incollato davanti al video 1.103.000 persone con il 6.4%.

Su Rete4, dopo la presentazione (630.000 – 3.2%), Quarta Repubblica ha totalizzato 664.000 spettatori (5.5%), poco sopra La7, dove La Torre di Babele ha raggiunto 898.000 spettatori e il 5.2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 616.000 spettatori (3.7%). Su Rai2, dopo la presentazione (317.000 – 1.6%), Formidabile! ha intrattenuto 387.000 spettatori e il 2.5%. Chiude Tv8, con Assassinio sull’Orient Express a 236.000 spettatori (1.5%).

In access prime time su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 3.762.000 spettatori (19.4%) e Affari Tuoi ne ha totalizzati 4.441.000 (22.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.735.000 – 19%), La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.434.000 spettatori pari al 22.3%, a un soffio da Rai1.

Sulle altre reti, su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.891.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.502.000 spettatori (7.5%) e Il Cavallo e la Torre ne ha avuti 1.117.000 (5.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.102.000 spettatori (5.5%) e su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.038.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte, 864.000 e il 4.3% nella seconda. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 551.000 spettatori (2.8%), su Tv8 Foodish 400.000 (2.4%) e su Rai2 Tg2 Post 456.000 (2.3%). Su RealTime Casa a Prima Vista è arrivato a 632.000 spettatori e al 3.2%.

Argomenti
AscoltiAscolti TvShareTv

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.