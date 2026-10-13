Ascolti tv, stravince Teresa Battaglia. Testa a testa De Martino-Gerry Scotti

Ascolti tv

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono il prime time dominato da Rai1, dove Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.349.000 spettatori, pari al 22% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha conquistato 1.888.000 spettatori e il 17.5%, con il Night a 749.000 e il 24.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (902.000 – 4.7%), Lo Stato delle Cose ha segnato 1.070.000 spettatori e il 7.8%, mentre su Italia1 Retribution ha incollato davanti al video 1.103.000 persone con il 6.4%.

Su Rete4, dopo la presentazione (630.000 – 3.2%), Quarta Repubblica ha totalizzato 664.000 spettatori (5.5%), poco sopra La7, dove La Torre di Babele ha raggiunto 898.000 spettatori e il 5.2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 616.000 spettatori (3.7%). Su Rai2, dopo la presentazione (317.000 – 1.6%), Formidabile! ha intrattenuto 387.000 spettatori e il 2.5%. Chiude Tv8, con Assassinio sull’Orient Express a 236.000 spettatori (1.5%).

In access prime time su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 3.762.000 spettatori (19.4%) e Affari Tuoi ne ha totalizzati 4.441.000 (22.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.735.000 – 19%), La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.434.000 spettatori pari al 22.3%, a un soffio da Rai1.

Sulle altre reti, su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.891.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.502.000 spettatori (7.5%) e Il Cavallo e la Torre ne ha avuti 1.117.000 (5.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.102.000 spettatori (5.5%) e su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.038.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte, 864.000 e il 4.3% nella seconda. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 551.000 spettatori (2.8%), su Tv8 Foodish 400.000 (2.4%) e su Rai2 Tg2 Post 456.000 (2.3%). Su RealTime Casa a Prima Vista è arrivato a 632.000 spettatori e al 3.2%.